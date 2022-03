Dopo la sconfitta di ieri contro la Macedonia che ha portato nuovamente l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, molti calciatori potrebbero dire addio alla Nazionale. Tra questi c’è Lorenzo Insigne, prossimo ad una nuova avventura con il Toronto.

Ecco le parole del Mattino:

“Ora bisogna capire se dopo questa uscita ci sarà spazio per Lorenzo Insigne. Il ciclo è finito, per lui come per tanti altri senatori di questa squadra. Difficile si possa ripartire dal capitano del Napoli, 31 anni a giugno: nel 2026 al prossimo assalto sarà forse troppo vecchio. Potrebbe essere l’ultima chiamata nella sua avventura con l’Italia.”