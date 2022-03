Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport a a margine della mancata qualificazione dell’Italia dal prossimo Mondiale.

“Siamo delusi e profondamente amareggiati. Se a luglio ho vissuto la mia soddisfazione più grande, oggi è stata la mia più grande delusione a livello professionale. A livello umano oggi voglio ancora più bene ai miei calciatori”.

“Futuro? È presto per parlarne. La delusione è grandissima. Questa squadra per me ha un grande futuro”.