Dopo la gara di andata che portò alla prima sconfitta interna per il Napoli, Luciano Spalletti si ritrova nuovamente in emergenza per la sfida contro l’Atalanta.

La squalifica di Osimhen e l’infortunio di Di Lorenzo mettono in difficoltà il tecnico, che dovrà pensare a delle possibili soluzioni per affrontare la partita. Potrebbe schierare Alessandro Zanoli, classe 2000, al posto di Di Lorenzo, ma serviranno anche i cambi di direzione di Zielinski e soprattutto i gol di Dries Mertens per inseguire il sogno scudetto.