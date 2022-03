Ag. Di Lorenzo: “Ha già iniziato la riabilitazione! Può accorciare i tempi di recupero, vi svelo la possibile data del rientro”

Il noto procuratore di Giovanni Di Lorenzo e non solo, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua sull’infortunio del terzino del Napoli. Queste le sue parole: “Secondo gli esami svolti prima a Coverciano e poi a Villa Stuart, si prevede un lungo stop per Di Lorenzo. Il suo rientro pare essere fissato addirittura per il match contro l’Empoli. Il calciatore però cammina sulle sua gambe, senza stampelle ed ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Il terzino non è mai stato soggetto a gravi infortuni durante la sua carriera. Ha una costituzione piuttosto robusta e, come detto, ha già iniziato la riabilitazione nel migliore dei modi. Se dovesse continuare a lavorare con la costanza a cui ci ha sempre abituato, potrebbe anche tornare in campo prima del previsto, magari contro la Roma.

Sarebbe una grandissima notizia per il Napoli che si gioca una gran fetta di campionato nei prossimi tre match”.