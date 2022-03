TMW – La Serie A blocca i trasferimenti da Russia e Ucraina! Il Napoli pensa ad un gioiellino dello Shaktar: le ultime

Il noto portale Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sulla decisione della Lega Serie A di bloccare eventuali trasferimenti a parametro zero per calciatori che militano nel campionato russo ed ucraino. Così come deciso dalla Premier League, anche il campionato italiano non ha dato la possibilità extra alle squadre di tesserare calciatori nel mese di marzo. In questo modo eventuali trattative sono state bloccate ma solo per il momento.

Sono diversi i profili interessanti che militano in quei campionati. Su tutti l’esterno Tsygankov ma anche il centrale Matvienko. In particolar modo, quest’ultimo, è stato seguito da molti club di Serie A e soprattutto dal Napoli. Il classe ’96 che ha collezionato già 47 presenze con la nazionale maggiore, è nel mirino degli azzurri già da diverso tempo. Se ADL vorrà tesserarlo però, dovrà attendere categoricamente l’inizio del mercato estivo.