Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato, come riportato da Tuttomercatoweb, in merito alle convocazioni per i play-off Mondiali.

“Convocazioni? Ho portato chi può essere utile. Non abbiamo molti allenamenti da poter fare, quindi la base è stata quella dei giocatori venuti all’Europeo, tranne Bernardeschi che non stava benissimo. Faremo delle valutazioni, non diamo per scontata la prima partita, non sarà semplice”.