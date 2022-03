CorrSport: “Ogni 118 minuti Osimheh si mette a correre e se ne va oltre i propri limiti”

Victor Osimhen si è letteralmente preso il Napoli sulle spalle.

Ne ha parlato anche l’edizione de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante azzurro avrebbe un’ottima media realizzativa. Il quotidiano ne parla in tali termini: “Ogni 118 minuti – ci sia il sole o la pioggia o il tormento dell’ anima del Napoli – Victor Osimhen si mette a correre e se ne va oltre i propri limiti, stacca di testa per sfi orare il cielo, sventra le paure e lascia che nell’ infinito resti appeso un sogno nel quale andare a credere”. Ora mancherà contro l’Atalanta, il numero 9 azzurro, ma ha già dimostrato che il suo pieno recupero è fondamentale per la lotta scudetto e per un rush finale che diventa sempre più intenso. L’Inter ha abbassato ancora la guardia, Milan in vetta e oggi arriverà il verdetto dalla Juventus.

Il Napoli sta iniziando a dipendere sempre di più da Osimhen.