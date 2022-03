L’a!toccante del Napoli, Victor Osimhen, autore di quattro reti nelle ultime due partite, salterà la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta a causa di un’ammonizione rimediata ieri contro l’Udinese che grida vendetta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, quel giallo non c’era, ma capita a tutti di sbagliare come ha fatto ieri Feancesco Fourneau, tanto che anche l’attaccante stesso e Luciano Spalletti non hanno recriminare sull’argomento.