Giovanni Di Lorenzo, dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad uscire anzitempo nella gara contro l’Udinese, sarà sottoposto agli esami questa mattina e dopo si faranno valutazioni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, anche Roberto Mancini è in ansia per le sue condizioni, visto che tra qualche giorno c’è il playoff mondiale contro la Macedonia. In preallarme pronti Calabria e De Sciglio.