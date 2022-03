La Repubblica- Contro l’Udinese Spalletti conferma il 4-3-3! Le ultime

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla formazione che Spalletti sceglierà sabato contro l’Udinese. Secondo il quotidiano l’ idea è quella di confermare il 4-3-3 con la presenza di Anguissa in mediana. L’ unica variazione potrebbe essere il rientro tra i titolari di Lorenzo Insigne che è in ballottaggio con Hirving Lozano per un posto sulla fascia sinistra. Le chiavi dell’attacco saranno ancora una volta affidate a Victor Osimhen, complice anche l’infortunio ed il conseguente stop di un mese per Andrea Petagna