Non bastano il cuore e il sigillo di Nadir Zortea per la Salernitana che non riesce ad andare oltre al pareggio contro il Bologna. Un 1-1 all’Arechi che significa quarto risultato consecutivo per i campani che restano ancora bloccati in fondo ala classifica e la salvezza inizia ad essere pian piano un miraggio. Per i felsinei è un pareggio importante che consolida la sua dodicesima posizione , sempre con orizzonti verso la pare sinistra della classifica.