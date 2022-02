Pagelle MN – Napoli troppi errori, Barcellona micidiale al Maradona

Stasera gli azzurri hanno sfidato il Barcellona di Xavi, gara valevole per il passaggio del turno ai quarti di EL; ecco le pagelle targate MondoNapoli:

Meret: Il portiere friulano subisce 4 gol dove oggettivamente non poteva fare niente, cerca di costruire dal basso con la difesa ma il pressing del Barça lo impedisce. 5

Di Lorenzo: Non il miglior Di Lorenzo quest’oggi, troppi sono gli errori in fase di costruzione che danno al Barcellona troppo agio nella metà campo del Napoli. 5

Rrahmani: Il kosovaro ripete la stessa prestazione dell’andata, disordinato e poco attento, non riesce mai a giocare la palla come si deve. 5

Koulibaly: E’ il migliore della difesa, fa un paio di interventi buoni e cerca di proporsi in attacco facendo valere la sua strapotenza fisica: 6

Mario rui: Il portoghese quest’oggi ha trovato di fronte un avversario fortissimo, Adama Traore, ha fatto il massimo che poteva anche perchè ha dovuto anche contrastare le discese del terzino avversario. 5,5

Demme: il centrocampista tedesco non ha fatto la sua solita partita di sostanza e di equilibrio, costantemente in balia del centrocampo avversario. 4,5 (Politano: Rientra dall’infortunio il classe ’93 italiano, non riesce però a dare quello strappo che tanto serviva al Napoli, da annotare però il gol del 2 a 4. 6)

Fabian Ruiz: Fabian non ripete l’ottima prova dell’andata, cerca di giocare ma la manovra del Napoli è troppo stucchevole e poco efficace. 5,5 (Mertens: 6)

Elmas: Il classe ’99 non è stato mai pericoloso, troppo leggero e troppo in ritardo su tutti i palloni. 5

Zielinski: Anche lui non è riuscito a dare la scossa che tanto aspettavamo da lui, per niente incisivo e così come tutti è stato vittima del gioco spagnolo. 5 (Ounas: 5,5)

Insigne: Il capitano è l’unico che ci ha provato almeno nel primo tempo, insieme ad Osimhen,sua la giocata sull’attaccante nigeriano che ha portato al rigore e suo il gol che ha dato una piccola speranza al Napoli e ai tifosi. 6 (Petagna: 6)

Osimhen: Victor è stato il protagonista del rigore conquistato, fa a sportellate e cerca di sgasare come suo solito ma non basta; è sicuramente però il migliore dei sui. 6,5 (Ghoulam: 6)

All. Spalletti: Fa le scelte migliori con i giocatori a disposizione, si ostina come tutta la difesa a partire dal basso. Giusti i cambi conservativi per dare fiato ai titolari. 5