Pagelle MN – Un brutto Napoli viene salvato da Victor Osimhen

Un brutto Napoli non riesce a superare un ottimo Cagliari in una partita già partita male per gli azzurri a causa delle tante indisponibilità che costringono Luciano Spalletti a cambiare modulo e complicata dal forte vento. Alla fine riesce a pareggiare una gara immeritata e guadagna un punto sull’Inter. Queste le pagelle della nostra redazione:

Ospina 5: Regala letteralmente il gol a Gaston Pereiro. Il sinistro a giro dell’uruguagio è molto lento, ma il portiere colombiano valuta male la traiettoria e si lascia beffare. Dopo, però, si riscatta compiendo tre interventi miracolosi su Deiola e due volte su Marin proprio prima del pareggio degli azzurri.

Rrahmani 5.5: Il kosovaro oggi compie una delle sue peggiori prestazioni. Poco attento, perde spesso la marcatura e si fa ricordare poche volte per qualche intervento importante.

Koulibaly 5: Forse la peggior partita del senegalese che nel primo tempo rischia di regalare il gol a Joao Pedro e durante tutta la partita è sempre in ritardo e viene anche ammonito.

Juan Jesus 5.5: Anche il brasiliano non è nelle sue migliori partite. Spesso in ritardo anche lui, oggi la fase difensiva del Napoli non ha funzionato. (Dal 67′ Ruiz 6: Lo spagnolo non è nelle migliori condizioni e si vede, ma quando entra lui il pallone inizia a girare un po’ di più e si nota la differenza di qualità).

Di Lorenzo 6: Il primo a rendersi pericoloso nel primo tempo, poi è costretto ad uscire dopo poco per un colpo alla testa subito da Altare. (Dal 27′ Malcuit 4.5: Tra i peggiori in campo. Viene ammonito dopo poco e non riesce mai a tenere testa ai calciatori del Cagliari che gli vanno incontro. Spalletti non gli fa terminare la partita). (Dall’83 Zanoli 6: Il ragazzo entra con personalità, anche se non è sempre preciso. Rispetto al francese, però, sembra avere e dare più verve).

Zielinski 5.5: Il polacco ha provato nel primo tempo a prendersi la squadra sulle spalle in un ruolo non propriamente suo, ma nel secondo tempo scompare piano piano come spesso gli accade.

Demme 5.5: Il tedesco tocca pochi palloni e viene messo spesso in difficoltà dai centrocampisti del Cagliari. Non è incisivo neanche in fase di copertura che ne fanno il suo cavallo di battaglia. (Dal 67′ Ounas 5: L’algerino entra in campo per dare vivacità alla squadra e cercare di saltare l’uomo, ma non riesce quasi mai a farlo e spesso rallenta l’azione).

Mario Rui 6: Non parte benissimo il portoghese, ma esce piano piano alla distanza ed è l’autore dell’ottimo cross che vale il gol di Osimhen del pareggio.

Elmas 5: Impalpabile. E’ questo l’aggettivo per descrivere la prova del macedone, come spesso gli accade, soprattutto ultimamente. Si vede pochissimo, non incide mai nel match ed è un fantasma.

Mertens 4.5: Il belga è il peggiore in campo. Non riesce a dare quel qualcosa in più che ci si aspetta da uno come lui, viene sempre fermato dai difensori avversari e non si rende mai pericoloso.

Petagna 5: Non tiene un pallone ed in questo di solito è un maestro. Tanto merito ai difensori sardi, ma anche tanto demerito suo che non effettua neanche un tiro pericoloso. (Dal 67′ Osimhen 6.5: Senza dubbio il migliore in campo. Tocca un solo pallone, ma è quello decisivo per il gol del pareggio azzurro. Il Napoli non può fare a meno di lui).

Spalletti 5.5: Ci sono molte scusanti, come il forte vento e le molte indisponibilità, ma gli azzurri sono messi male in campo non riuscendo mai a mettere seriamente in difficoltà il Cagliari. I cambi, però, cambiano la partita e riesce ad ottenere un punto che può rivelarsi importante.