Moviola MN – Mano di Mario Rui in area, anche il Napoli protesta: la direzione di Sozza

Victor Osimhen ha regalato un insperato pareggio al Napoli nella trasferta di Cagliari. C’è qualche situazione da sottoporre a lente d’ingrandimento nella direzione di Sozza; analizziamo il tutto:

Minuto 10: Di Lorenzo giù in area, l’arbitro lascia correre

Al 10′ Di Lorenzo sopraggiunge a calciare in porta dopo un cross dalla sinistra e finisce giù dopo un presunto contatto con Dalbert. Il terzino azzurro viene toccato appena dopo il tiro, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

Minuto 35 e 42: ammoniti Joao Pedro e Malcuit

Le prime due ammonizioni si verificano nel giro di 7 minuti. Tocca prima a Joao Pedro, che entra duro in scivolata su Rrahmani, prendendolo quasi sulla caviglia e rischiando tanto, e poi a Malcuit, che stende Dalbert in velocità.

Minuto 58: sblocca il Cagliari con Pereiro

Nella ripresa Gaston Pereiro sblocca il match con un un tiro-cross letto male da Ospina che si insacca, tutto ovviamente regolare.

Minuto 64: giallo per Koulibaly

La terza e ultima ammonizione della partita è per Koulibaly, che entra in maniera ruvida ai danni di Joao Pedro.

Minuto 74: mani di Mario Rui in area, fischiato il fallo di Altare

Ad un quarto d’ora dalla fine il Cagliari batte un calcio d’angolo con la palla che viene impattata con il braccio da Mario Rui. Il terzino portoghese salta con Altare che nel frattempo lo sbilancia, seppur in maniera davvero lieve. L’arbitro decide di punire l’irregolarità del difensore rossoblu ma il rischio c’è stato, il VAR avrebbe potuto in ogni caso richiamare Sozza al monitor per assegnare il penalty.

Minuto 80: anche il Napoli chiede un penalty

Poco più tardi accade un episodio dubbio nell’area opposta. Altare e Dalbert cercano di intervenire su un pallone che si impenna, c’è un rimpallo sul braccio dell’esterno ex Inter ma si tratta di un contatto fortuito che non dipende dalla posizione o da un movimento irregolare dell’arto.

Minuto 87: Osimhen mette a segno il gol del pareggio

Nel finale il Napoli trova la rete dell’1-1, tutto regolare sul colpo di testa di Osimhen servito da Mario Rui con un cross al bacio.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Sozza 6.5: Partita non semplice, carica di tensione e con molti falli. Arbitraggio diligente, la partita non gli sfugge mai di mano e sceglie bene nei casi più delicati. Sostituisce egregiamente Mariani.

Assistenti e VAR 6.