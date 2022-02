CorrSport – Anguissa pronto a sostituire Lobotka: grave assenza per gli azzurri

Zambo Anguissa partirà dal primo minuto in terra blaugrana contro il Barcellona a causa del forfait di Lobotka.

Ne ha parlato l’edizione de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’assenza dello slovacco potrebbe essere pesante e il ritorno del camerunense produrrà di nuovo l’asse con Koulibaly e Osimhen: “E allora, con il Barça si rivedrà l’ asse centrale prima maniera: perché

rientra Frank dal primo minuto, certo. Toccherà infatti ad Anguissa, sabato in campo nel secondo tempo con l’ Inter dopo il lungo viaggio in Coppa d’ Africa, sostituire l’ infortunato Lobotka. Sia giovedì, sia per il ritorno e per le partite con il Cagliari e la Lazio (un lavoro da condividere con Demme). Un passo alla volta, comunque, via a valutare il centrocampo da schierare in occasione della prima passerella europea: senza il regista slovacco, assoluto protagonista dell’ ultimo periodo tinto d’ azzurro, Spalletti punterà sulla coppia Fabian-Anguissa, con Zielinski variabile tattica pronta a dettare il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Una soluzione consolidata. Una soluzione inevitabile per l’ infortunio di Lobo, tradito da un problema al bicipite femorale destro che però dovrebbe escluderlo dalla mischia per un paio di settimane e non di più”.

Anguissa deve ritornare ad essere determinante fin da subito.