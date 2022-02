Gazzetta – Fabiàn Ruiz e Anguissa sfideranno il proprio passato

Fabiàn Ruiz ed Anguissa giocheranno contro il Barcellona dopo il passato in Liga per entrambi.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, il primo ha giocato con il Betis Siviglia e il secondo con il Villarreal: “Una sfida interessante che vedrà protagonisti per il Napoli due giocatori in mediana che, seppur con storie diverse, dalla Liga sono passati e dunque quell’ esperienza ora possono far “pesare” per provare a passare questo complicato turno di playoff per gli ottavi di Europa League. Parliamo di Frank Anguissa e Fabian Ruiz. Il camerunese si è messo in evidenza in Premier, ma siccome il Fulham (che lo aveva preso per 30 milioni dal Marsiglia) era stato retrocesso, ecco che il centrocampista passò in prestito al Villarreal, dove ha giocato l’ intera stagione 2019-20 in Liga. E anche in Spagna ha lasciato un ottimo ricordo. Perché oltre alla fisicità ha doti di palleggio e dribbling non proprio comuni che lo rendono capace del classico “box to box” che piace a qualsiasi latitudine”.

Su Fabiàn: “E qui entra in campo l’ andaluso Fabian Ruiz Peña che a questa sfida logicamente tiene più di tutti e non solo per le sue origini. Fabian era in campo nel febbraio 2020 col Napoli di Rino Gattuso quando gli azzurri sognarono in Champions per una bella fetta di partita, mettendo sotto i blaugrana e passando in vantaggio con un gran gol di Dries Mertens. Ma un colpo di testa di Griezmann pareggiò il conto smorzando gli entusiasmi di Fuorigrotta. Comunque quella è rimasta per Fabian l’ unica volta in cui non ha perso con i catalani, perché dal ritorno di quell’ ottavo ad altre tre volte in Liga con la maglia del Betis, l’ andaluso ha sempre perso contro Messi e compagni”.

Il Barcellona non dovrà sottovalutare due perni del genere, pronti a sferrare un atto mortifero in terra ospite.