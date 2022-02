CorrSport – Fabiàn giovedì incontrerà l’idolo Xavi al Camp Nou

Fabiàn Ruiz incontrerà l’idolo Xavi al Camp Nou giovedì pomeriggio.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il centrocampista spagnolo giocherebbe contro la squadra che l’ha corteggiato e potrebbe corteggiarlo anche in futuro: “Ruiz, dicevamo, è cresciuto nel mito di Xavi: lui o Iniesta, un classico per i giovani centrocampisti canterani che all’ epoca dell’ inarrestabile Barça e della mitica Roja calciavano i primi palloni e dribblavano i sogni. L’ ispirazione di Fabian, nella fattispecie, è sempre stato l’ allenatore della squadra che sfiderà al Camp Nou e poi a seguire, il 24 febbraio, al Maradona. Due volte in una settimana, un grande inedito quasi impensabile: il 20 agosto 2016, giorno della sua prima partita contro il Barcellona ai tempi del Betis e della Liga, il maestro era già a Doha, in Qatar, a seminare principi di calcio puro ai ragazzi dell’ Al-Sadd. Un confronto da urlo, da sballo: una figata, per dirla come Spalletti. Già, un altro riferimento: perché se è vero che Xavi ha segnato la crescita del giovane Fabian Ruiz, lo è altrettanto che il signor Luciano è stato decisivo per la consacrazione di un giocatore di venticinque anni compiuti, con un paio di annate così così alle spalle e un rapporto complesso con la Nazionale“.

Fabiàn Ruiz potrà incontrare il suo mentore e dimostrargli quanto sia migliorato.