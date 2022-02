Il Mattino – Spalletti pronto a tre cambi contro il Barcelona! Le ultime

L’edizione odierna de Il Mattino ha presentato la sfida di giovedì sera in Europa League al Barcellona. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti inizierà oggi a preparare la delicatissima sfida d’andata degli spareggi di Europa League Dopo il giorno di riposo concesso ieri, infatti, oggi tutti torneranno a Castel Volturno. In vista della sfida ai blaugrana, il tecnico toscano ha già in mente almeno tre cambi rispetto all’ultima gara di campionato contro l’Inter. Meret prenderà quasi sicuramente il posto di Ospina, Anguissa tornerà ad occuparsi del centrocampo. Probabile anche un impiego dal 1′ di Mertens: più che in luogo di Osimhen, il belga potrebbe strappare una maglia da titolare a Zielinski. Sarà da stabilire, inoltre, anche l’eventuale sostituto di Politano nel caso in cui l’ex Inter non dovesse riuscire a recuperare.