SSC Napoli, questo l’esito degli esami di Politano e Lobotka

La SSC Napoli con un comunicato ha reso note gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti Politano e Lobotka. Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo. Si prevedono circa 10/15 giorni per entrambi, che salteranno dunque l’andata con il Barcelona e la trasferta di Cagliari, provando a ritornare per il ritorno del match di Europa League.