GdS – Il Napoli, primo in Europa in una speciale classifica, i dettagli

L’edizione odierna di La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un particolare record detenuto dal Napoli in Europa. Secondo il quotidiano nessuno nei cinque maggiori campionati europei fa meglio nella classifica dei rigori a favore: ben dieci per gli azzurri. In testa c’è, in solitaria, il Napoli. Il rigore segnato da Insigne sabato ad Handanovic al Maradona è il decimo concesso agli azzurri in Serie A. Nessuno, nei maggiori campionati europei, è arrivato in doppia cifra prima della squadra di Spalletti. Mentre il capitano del Napoli, futuro giocatore del Toronto Fc, è il calciatore che si è presentato più volte sul dischetto, ben nove. Rimanendo in Italia, Inter (9), Fiorentina (8) e Milan (8) completano il podio. È chiaro che il dato dei rigori in sé significa poco. E siamo comunque lontani dal record stabilito dal Milan nella scorsa stagione, con 20 tiri dagli undici metri in un singolo campionato.