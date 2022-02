Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, c’è una data fissata per il rientro di Hirving Lozano. Il messicano ha riportato la lussazione della spalla destra in Nazionale. I suoi tempi di recupero però, potrebbero apparire più brevi del previsto rispetto ai due mesi circa ipotizzati. Infatti, la data cerchiata in rosso per rivedere il messicano in campo con il Napoli è quella del 6 marzo: ovvero il giorno del big match Napoli-Milan.