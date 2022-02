I quotidiani sportivi questa mattina hanno commentato la gara di ieri tra Napoli e Inter, terminata con un pareggio per 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, si sarebbe accontentato di questo risultato senza provare ad osare qualcosa in più e provare a vincere il match. L’Inter non è stata delle migliori e per questo motivo il Napoli avrebbe dovuto provare a vincere il match, magari anche rischiando qualcosa.