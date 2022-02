Anche Lobotka ha riportato un infortunio durante la sfida tra Napoli e Inter. Lo slovacco si aggiunge a Matteo Politano, uscito nel primo tempo a causa di un risentimento al polpaccio. Il centrocampista ex Celta Vigo era rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Questo il comunicato del club: “Stanislav Lobotka, a fine gara, ha accusato un risentimento alla coscia destra“.