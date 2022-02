Napoli-Inter, mai i nerazzurri erano stati così dominati in stagione

Continua la serie di analisi dei quotidiani per Napoli-Inter di ieri pomeriggio, terminata 1-1 allo stadio Diego Armando Maradona. Questa volta tocca a Libero, che analizza come gli azzurri, con una una delle loro migliori prestazioni , abbiamo messo sotto una delle Inter peggiori, come mai era riuscito a fare qualcuno. La squadra nerazzurra, però, ha mostrato maturità ed ha capito che in una serata storta, quando non puoi vincere, è sempre meglio non perdere ed è da qui che passa la mentalità giusta per vincere lo Scudetto.