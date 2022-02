Napoli-Inter, un pareggio che accontenta soprattutto Milan e Juventus

Secondo l’analisi odierna di Tuttosport sulla gara di ieri sera tra il Napoli e l’Inter, terminata 1-1 al Maradona, questo pareggio ha sembrato accontentare tutti, come si è visto anche sul campo. Questo perchè ha permesso all’Inter di non vedersi superare dagli azzurri e al Napoli di restare attaccato alla corsa Scudetto che con una sconfitta si sarebbe allontanata quasi definitivamente. Nel frattempo, di questo risultato godono il Milan, che oggi contro la Sampdoria ha una grande chance per passare in vetta solitaria, e la Juventus, che vincendo a Bergamo potrebbe iniziare a fare qualche piccolo pensiero.