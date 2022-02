CdS – Lobotka in pole per affiancare Fabian Ruiz! Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione che domani affronterà l’Inter. Secondo il quotidiano Spalletti per domani dovrebbe scegliere Koulibaly in coppia con Rrahmani, mentre sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui; in porta Ospina. Il rientro di Anguissa dal 1′, invece, dovrebbe essere rimandato: a centrocampo, per fare coppia con Fabian, è favorito Lobotka, la grande e vera sorpresa di questo spicchio di stagione. Il tris di trequartisti sarà composto dall’ ex Politano; dalla chiave tattica Zielinski, l’ uomo del cambio di modulo e del passaggio al 4-3-3; e da Insigne, a caccia del primo gol su azione in campionato. Il centravanti sarà Osimhen, forse il simbolo della sfida: la scena dello scontro con Skriniar e i segni del dolore sul suo volto frantumato sono la foto dell’ andata da strappare con la gioia del gol.