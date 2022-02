Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21 e ha fatto i complimenti dopo la vittoria di Venezia. Queste le sue parole:

“Non parlatemi di Scudetto. Siamo felici per la vittoria in un campo complicato e quindi sono soddisfatto, anche perché i 3 punti ci riportano in seconda posizione. Abbiamo anche avuto la “fortuna” di giocare già sapendo i risultati degli altri, voi lo sapete cosa intendo. Andiamo avanti così, i ragazzi sono gasati. Inter? Ora ci sono sei giorni per concentrarci per l’Inter, abbiamo un grande allenatore e i risultati non mi sorprendono”.

Su Insigne: “Lorenzo è una persona libera ed è giusto che per il suo futuro prenda decisioni corrette per lui, per la sua famiglia e per la vita in futuro. La vita è lunga e se uno mangia bene ed è fortunato, la può allungare anche fino a 110 anni. Quindi, lui che ne ha 30, può vivere altri 80 anni ed è giusto pensare al futuro. Non lo incolpo per il Toronto”.

Sulla squadra futura: “Saremo sicuramente forti”.