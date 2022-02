Venezia, Zanetti: ” Dobbiamo sfruttare al massimo gli scontri diretti. Napoli? Messo in difficoltà nel primo tempo, dopo siamo calati mentalmente”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro il Napoli:

“Abbiamo una partita in meno, dobbiamo tenerla a mente, noi dobbiamo sfruttare al massimo gli scontri diretti che per noi sono fondamentali, sperando di vincere anche qualche partita più difficile sulla carta contro le altre squadre. Abbiamo avuto un calendario molto difficile all’andata, abbiamo affrontato tante big. Oggi abbiamo giocato in maniera ordinata, messo in difficoltà un grande Napoli, che nel primo tempo ha faticato molto. Poi la giocata del campione ha sbloccato il match, da li in poi siamo calati anche sul piano fisico e mentale”.