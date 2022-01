Gazzetta – Mercato Napoli: l’obiettivo Tagliafico si allontana, le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul suo interesse nei riguardi di Nicolas Tagliafico.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la trattativa con l’Ajax per ottenere il prestito del difensore argentino non sia decollata. Il club olandese avrebbe chiesto 8 mln di euro per il giocatore, una cifra che la società partenopea non è disposta a pagare.

Di conseguenza, Cristiano Giuntoli sta già pensando al prossimo obiettivo, con Fabiano Parisi dell’Empoli tra i primi nomi della lista del mercato estivo.