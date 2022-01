CdS – Nahitan Nandez: tra centrocampo e vita privata

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, si sofferma su Nahitan Nandez, l’obiettivo di mercato del Napoli degli ultimi giorni.

Il quotidiano pone l’accento sul profilo del giocatore, il quale si diletta a ricoprire diversi ruoli a centrocampo. Nasce trequartista, prosegue da vertice basso, cresce come mezzala e si evolve da esterno destro. Corre tanto, polmoni forti ed energia da vendere.

L’unica pecca mostrata finora, risulterebbe essere nella vita privata. Secondo la rete televisiva TeleMundo, la sua ex compagna, Sarah Garcia Mauri, avrebbe denunciato Nandez per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. Un’accusa non gradita dal giocatore, il quale si è dichiarato estraneo alla faccenda.