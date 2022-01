Dall’Argentina: “Il Napoli vuole negoziare per J. Alvarez”. Le ultime

Dall’Argentina arrivano importanti novità di calciomercato. Juan Cortese, giornalista di TycSports (media sportivo argentino), in un tweet ha fatto trapelare che il Napoli è realmente interessato al giovane attaccante del River Plate Julian Alvarez.

La società partenopea non vuole farsi scappare il giovane argentino e sarebbe disposta a pagare la clausola rescissoria per vederlo indossare la maglia azzurra dal prossimo giugno. Il club argentino ha fissato il prezzo della clausola a 20 milioni di euro, ma il Napoli sta lavorando per una negoziazione sulle cifre dell’accordo.

Fonte: TycSports