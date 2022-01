CdM – Lozano può essere il sostituto di Insigne, la sua doppietta è un messaggio per Spalletti

Hirving Lozano è il protagonista del giorno: grazie alla sua doppietta ieri sera il Napoli ha vinto sul campo del Bologna. Ma la vittoria degli azzurri nasce da una buona prestazione di squadra che ritrova gli equilibri dopo il ko contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Del messicano il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, scrive: “Ha messo a segno la sua terza doppietta in maglia azzurra mandando un messaggio al suo allenatore. Lozano c’è. Può essere lui il sostituto di Insigne quasi naturale. Per l’attaccante messicano prestazione d’alto impatto e cancellata la brutta figura in coppa Italia con la Fiorentina“.