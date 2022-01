CorrSport: “Il Napoli scaccia via l’emergenza e soffoca il Bologna”

Il Napoli vince a Bologna e si porta a soli due punti dal Milan secondo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, gli azzurri l’hanno vinto senza perdere mai il controllo del match dall’inizio alla fine: “In un’ ora e mezza in cui la bellezza non diventa il fattore, il calcio riscrive i propri codici attraverso Piotr Zielinski, sceso da una Frecciarossa all’ ora di pranzo, arrivato a tavola per abbracciare i compagni, catapultato in campo sei ore dopo, destinato a declamare un calcio poetico e a spiegare che non esistono più le antiche abitudini, il ritiro, la preparazione psicologica, lo stress e ciò che è stata letteratura: si parte al mattino, si va allo stadio, si svuota la sacca della propria genialità e ci si addormenta tra due guanciali che sanno di Champions e magari anche d’ altro. Il Napoli che scaccia via l’ emergenza – eppure ha ancora fuori Insigne, Koulibaly, Anguissa e Ospina – in novanta minuti fa ciò che sa, gioca (e stavolta senza catturare l’occhio), esibisce la padronanza del suo calcio con leggerezza e a tratti con sufficienza, s’ adagia sull’ inconsistenza del Bologna, lo soffoca subito (20′) con la rasoiata di Lozano, lo controlla, ne dispone come vuole e poi – compiacendosi esageratamente di se stesso – procede con il pilota automatico”.

Ora testa alla Salernitana, prima della sosta e del riposo meritato per il Napoli.