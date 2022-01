CorrSport: “L’anno non poteva cominciare meglio per il Napoli da scudetto”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha parlato del sogno scudetto per il Napoli.

Il noto quotidiano sportivo ha esaltato il momento degli azzurri e l’ottimo inizio del 2022: “L’ anno non poteva cominciare meglio per il Napoli da scudetto (e non da Coppa…) anche se Spalletti, da buon toscano, ha passato il post partita a

borbottare di tutto e di più contro i suoi giocatori, colpevoli di aver concesso agli avversari la possibilità di risalire la corrente e di mettere in pericolo la porta di Meret, salvato anche da un palo. Senza alcuna polemica, sia chiaro, ma Luciano desiderava tenere alta la tensione sugli obiettivi della squadra e di non lasciarla galleggiare tra complimenti e applausi. Perchè il Napoli ha dato una dimostrazione di forza, di coraggio e di abilità davvero confortante per chi non considera il discorso scudetto già chiuso, tanto più dopo la sconfitta del Milan, stroncato dall’ effetto-Serra e dallo Spezia, e dopo il pareggio dell’ Inter a Bergamo”.

Il recupero di alcuni calciatori chiave ha permesso al Napoli di ricaricare le batterie e presentarsi al meglio per questa seconda volata.