Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida di domani, ha parlato anche dei giocatori che sono disponibili e arruolabili per la gara di domani.

Come Spalletti, anche il tecnico serbo vive una grande emergenza, soprattutto per la problematica del Covid.( Il Bologna è una delle 4 squadre che l’ASL ha deciso di fermare lo scorso 6 gennaio).

Ma, nonostante tutto ciò, Mihajlovic ha fatto il punto sui disponibili in vista di domani:

“Abbiamo recuperato tutti quelli che hanno avuto il Covid, ma oggi si sono allenati per la prima volta. Alcuni giocatori sono acciaccati dopo la gara di Cagliari, per cui ci saranno alcune defezioni. Ad esempio, Orsolini non giocherà”.

Poi, parlando del recupero di Gary Medel, ha chiosato:

“So che Gary vuole giocare e mi chiederà di scendere in campo, ma io non lo metterò dall’inizio. In difesa ci sono alcuni più in forma e non rischio i giocatori nei ruoli dove ci sono altri pronti. Se servirà una mano, entrerà a gara in corso, ma sicuro non giocherà dall’inizio”.