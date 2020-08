Una delle priorità del Napoli sul mercato è senza dubbio il terzino sinistro. Infatti, con Faouzi Ghoulam che non ha convinto Gattuso e con Mario Rui che non può garantire 40 presenza a stagione, il Napoli punta due giocatori estremamente promettenti: Nioclas Tagliafico (Ajax) e Sergio Reguilon (Siviglia). Tuttavia, per entrare nel vivo delle trattative, bisogna prima cedere Ghoulam, il quale è vicino al Wolveramphton. Lo riferisce Sky