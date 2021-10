TuttoSport, probabili formazioni Napoli-Bologna: Mihajlovic lancia la coppia Barrow-Orsolini!

Forte emergenza in casa Bologna. Mihajlovic deve sopperire alle tante assenze per la partita con il Napoli. Nella rosa rossoblù tra infortunati e squalificati mancano molte pedine importanti per il tecnico serbo.

Per la prima volta in stagione i felsinei faranno a meno di Arnautovic, che fino ad ora le aveva disputate tutte( 9 su 9), per un problema muscolare ed anche di Soriano e Soumaoro, espulsi durante la gara con il Milan.

A sostiuire Soriano ci sarà Schouten, mentre per quanto riguarda Soumaoro prendere il suo posto sarà De Silvestri che, a sua volta lascerà a Skov Olsen l’ incombenza di coprire tutta la fascia destra.

Ecco la probabile formazione del Bologna:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Orsolini.