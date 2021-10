José Mourinho ai microfoni di Dazn ha rilasciato l’intervista nel pre-partita di Roma-Napoli; per lo Special One il Napoli è una certezza non una sorpresa, poi ha fatto anche il punto sui terzini e sulla condizione di Zaniolo. Ecco le dichiarazioni di Mou:

“Il Napoli non è una sorpresa, mi aspettavo un campionato forte. Magari non mi aspettavo 8 vittorie di fila, ma sono una squadra forte con allenatore forte”

“Sicuramente ci dobbiamo preoccupare dei loro esterni e dei loro terzini, ma dobbiamo anche fare in modo che loro si preoccupino di noi, perché daremo tutto in campo”

“Zaniolo per me può giocare 90 minuti”