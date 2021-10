Nel prepartita di Dazn, ai microfoni dell’emittente, ha parlato un giocatore del Napoli e ha introdotto la sfida con la Roma; questa volta, ha parlato Fabian Ruiz .

Queste le sue parole:

“Non lo so se sono arrabbiati, ma sono forti. Giocano in casa e avranno la spinta di un pubblico infuocato, ma sarà una gara importante per noi”.

Sulla sua posizione:ù

“Spalletti mi immaginava regista, all’inizio ho fatto fatica perché non ci ho mai giocato, ma ora va meglio, anche perché la squadra gioca bene”.