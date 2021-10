Pagelle MN – Napoli-Legia Varsavia, il Napoli domina in casa sua per 90′

Si è giocato poco fa al Maradona il match tra Napoli e Legia Varsavia; gara fondamentale per il passaggio al turno successivo di El. Il Napoli ha vinto per 3 a 0 contro la formazione polacca, dominando in lungo e largo. Ecco le pagelle di MondoNapoli:

Meret: Il portiere italiano gioca una partita tranquilla, impiegato pochissimo dalla compagine polacca, vuole cercare in tutti i modi di strappare il posto da titolare ad Ospina. 6

Di Lorenzo: Partita di contenimento per il terzino della Nazionale Italiana, fa il suo e non fa male più di tanto alla difesa avversaria. 6

Manolas: Il difensore greco torna titolare dopo le panchine in campionato; ancora non sembra al top della condizione ma non rischia la giocata. Fa un ottimo intervento in scivolata, ma purtroppo gli costa un piccolo infortunio. 6 ( Politano: L’esterno entra inizialmente come quinto di destra, fa l’assist per Insigne e nel finale si regala anche un gol che da sicuramente morale. 7)

Koulibaly: Il muro senegalese si conferma gara dopo gara ad altissimi livelli, non fa passare nessuno e spesso e volentieri da una mano alla manovra offensiva. 6,5

Juan Jesus: Esordio da titolare per il difensore classe ’91, arrivato in estate da svincolato come tappa buchi in difesa, si presenta al Maradona discretamente. 6

Demme: Prima da titolare anche per Diego Demme; il mediano torna a guidare il centrocampo azzurro dopo mesi. E’ l’equilibratore della mediana, gioca nello stretto e non perde mai palla. 6,5

Elmas: Il giovane centrocampista macedone è chiamato a fare una gara di sostanza contro i polacchi. E’ protagonista di un paio di recuperi importanti e nel finale si lascia andare anche a qualche dribbling. 6,5

Anguissa: Frank Zambo Anguissa per l’ennesima volta non riposa e scende in campo anche stasera in Europa League. Mantiene la posizione e fa girare la squadra con i giri giusti. 6 ( Fabian Ruiz: Entra nel secondo tempo e si mette subito al centro del centrocampo del Napoli. E’ sicuramente tra gli ingressi più importanti nella seconda parte di gara. 6,5)

Insigne: Il capitano azzurro dopo il rigore sbagliato contro il Torino, è chiamato ad un’altra prova di personalità. Non delude le aspettative e guida il Napoli alla vittoria; prima con un gol spettacolare al volo e subito dopo con un assist ad Osimhen. 7,5 ( Rrhamani: Entra nel finale e fa il suo compito. 6)

Lozano: Il messicano è tra i “peggiori” dei suoi, rischia di segnare ma il portiere avversario ha idee diverse. Non sembra in perfetta condizione e il dualismo con Politano si fa ancora più serrato. 5,5 (Osimhen: L’attaccante più in forma della Serie A fa un’altra prova schiacciante della sua forza; entra e spacca la partita segnando il secondo gol che taglia le gambe al Legia. 7

Mertens: Anche per lui c’è il debutto stagionale; Dries sembra pian piano ritrovare la via giusta della condizione fisica. Gioca e fraseggia con i compagni a modo suo, rischia anche di segnare su assist di testa di Di Lorenzo. 6 (Petagna: L’attaccante classe ’95 entra e da supporto alla manovra offensiva. Cerca un paio di tiri della distanza che però terminano per suo sfortuna alti. 6)

All. Spalletti: 7