Luciano Spalletti, in questi giorni, sta lavorando con chi è rimasto a Castel Volturno e con chi ha avuto poco spazio in questo inizio di stagione per migliorare la condizione fisica e permettere loro di essere al meglio dopo alcuni infortuni.

Infatti, bisogna avere la rosa pronta per gennaio, quando almeno tre pilastri(KK, Anguissa, Osimhen) partiranno per andare a giocare la Coppa d’Africa. Ovviamente, la speranza di Spalletti, come del club, è che i giocatori decidano di non partire per andare a giocare.

E, forse, questa speranza può essere coltivata. Infatti, Enrico Lubrano, un avvocato di diritto sportivo che ha collaborato con ADL, ha parlato a Radio Marte e ha dato indicazioni precise per la tutela del club. Le sue parole:

“La Coppa d’Africa andrà ad avere un effetto sulla regolarità del campionato. Questa competizione impedirà ai giocatori dei club di giocare 3 partite; c’è una chiara questione di coincidenza dei calendari a cui la Lega e la Figc dovevano pensare. Se uno disputa una gara non nelle condizioni migliori, ciò condiziona il mio percorso o anche quelli di altri.

Io, fossi nei club, chiederei il rinvio di almeno 3 partite; infatti, l’articolo 48 prevede che ci sia il rinvio per una sfida che non si può giocare per motivi di forza maggiore e questo è uno di quei casi. Io farei pure non omologare i risultati, in quanto questa competizione andrà a penalizzare solo alcune squadre e non tutte”.

