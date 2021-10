Il Mattino: il Napoli porta in tribunale Allan per il pagamento della multa dell’ammutinamento

Oggi Il Mattino ha scritto della questione multe, in particolare relativamente all’udienza che vede coinvolto Allan Marques, protagonista insieme ai suoi ex compagni dell’ammutinamento del novembre 2019:

“Un provvedimento di Aurelio De Laurentiis teso ad ottenere concentrazione e serenità. Si partirà da questo quadro il 14 ottobre prossimo: perché tra meno di una settimana si terrà, in una sede del Tribunale di Napoli, una nuova udienza dell’arbitrato che vedrà il Napoli richiedere ad Allan il pagamento di una somma vicina al 50% di una mensilità dello stipendio della stagione 2019/2020 come multa per il comportamento tenuto quella sera”.

Allan a quel tempo era infortunato. Il brasiliano farà leva su questo per difendersi, scrive Il Mattino:

“Allan (presente in videoconferenza), difeso dall’ avvocato Gianandrea Pilla, ha scelto come arbitro l’Avv. Roberto Ninno e farà vertere la sua difesa partendo, proprio, da questi presupposti: come può essere applicata la misura del ritiro ad un calciatore infortunato ed inabile (con tanto di certificazione medica rilasciata dal Napoli)?”