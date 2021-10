Luciano Spalletti, “Spallettone” per Mourinho, ha avuto un impatto devastante a Napoli. Il suo apporto ha fatto crescere la squadra, sia in termini di gioco ma soprattutto in termini di personalità, dandogli quella consapevolezza che a questa squadra mancava.

Il tecnico toscano non sarebbe lui senza la sua terra, le origini alle quali è legato; infatti, quando non allena, sta a casa con i suoi animali, con le sue galline, a riposarsi e a rilassare la mente. Se non ci fosse la terra, non riuscirebbe a fare “casa e putec”, come si dice a Napoli.

Il suo impatto con i giocatori è stato devastante: ha, per ora, disinnescato l‘allarme Insigne con la questione del rinnovi di contratto, sta soddisfacendo in tutto e per tutto il presidente De Laurentiis dal carattere volubile e ha trasformato alcuni giocatori.

Fabian Ruiz è diventato il faro della manovra degli azzurri, dimostrando di saper mandare il pallone dove serve, senza neanche correre tanto, anche grazie ad Anguissa, mediano fisico ma anche tecnico e dotato di buona falcata.

Inoltre, Osimhen sta diventando un centravanti che capisce sempre più i movimenti da fare e ha iniziato a dialogare anche con la rosa, dimostrando di saper far crescere anche l’attaccante nigeriano.

Spalletti dovrà affrontare anche altri problemi, come l’esplosione di Zielinski, la questione dei portieri, le lamentele di ADL in caso di risultati negativi, le aspettative dei tifosi, ma per ora Spallettone sta andando a gonfie vele.

Fonte: Corriere dello Sport.