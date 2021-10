Il settembre che è appena trascorso è un settembre a forti tinte azzurre; infatti, in campionato il Napoli ha conosciuto solo la vittoria, mentre in EL sono arrivati un pareggio e una sconfitta.

Ma, soprattutto in Serie A, già tutte le contendenti hanno potuto notare la forza d’urto di questa squadra che, per ora, sta dimostrando di avere una marcia in più. E questa marcia in più si vede anche nei premi che solitamente sono consegnati a fine mese.

Ieri, dopo il riconoscimento a Spalletti come tecnico del mese e dopo lo stesso premio ricevuto dall’AIC per Osimhen, anche KK ha vinto questo stesso premio da parte della Lega di A ed è speciale, non solo per i vergognosi fatti di domenica, ma anche perché per la prima volta la Lega lo assegna a un difensore.

A commentare questo premio ci ha pensato De Siervo, ad della Lega, che ha sottolineato come ormai KK sia tra i più forti difensori al mondo, ma già da qualche anno.