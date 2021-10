Nella sosta di ottobre, il Napoli di quest’anno ha il privilegio di guardare tutti dall’alto in basso, in quanto è capolista solitaria. Questo primo posto è dovuto sia alla compattezza e all’unione della rosa, che è anche la miglior difesa del campionato, ma anche alla qualità dei singoli giocatori.

E, in questa squadra, c’è proprio un giocatore che in pochi ricordano, ma che in pochi mesi ha dimostrato di essere un titolarissimo di questa squadra: Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro sta costruendo una coppia insuperabile con Koulibaly e sta mettendo in mostra le sue qualità.

Il kosovaro è riuscito nell’impresa di scavalcare Manolas nella gerarchia dei difensori, a partire dalla trasferta di Leicester, per poi giocare da titolare ben 4 partite in campionato, condite da ben 2 goal, segno che anche in area avversaria sa far male.

Proprio per questi motivi, resta un mistero come sia possibile che, fino al 3 gennaio del 2021, questo difensore abbia giocato solo 3 minuti, ma quello è il passato: ora si pensa al presente, a un Napoli bello ma anche concreto e solido in difesa grazie al kosovaro.

Fonte: Corriere dello Sport.