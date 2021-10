TuttoSport – Il piano strategico di Spalletti per mantenere alta l’asticella

Luciano Spalletti ha capito come toccare le corde giuste di questo Napoli.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, l’allenatore azzurro ha ribadito più volte che ogni singolo calciatore ha un suo ruolo nella rosa e che “il merito va condiviso con tutti”: una frase che può sembrato alquanto semplice e banale, ma che evidenzia la forza del gruppo che vuole trasmettere Spalletti dall’interno. Ora sembra girare tutto nel verso giusto e i 21 punti messi in tasca sui 21 disponibili ne sono una prova inconfutabile; guai a pensare di allietarsi in questo paradiso terrestre che vede gli azzurri momentaneamente in testa alla classifica di Serie A.