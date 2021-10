CorrSport – Agente Lautaro: “Napoli? Voglio portare uno dei miei assistiti lì, ho un legame speciale con la città”

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’agente di Lautaro Matrinez ma anche di Borja Mayoral, Hakimi e Villar parla del suo legame con la città di Napoli e della sua volontà di portare in azzurro uno dei suoi assistiti: “La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Lautaro è molto felice di giocare con calciatori di grande qualità come Dzeko e Correa. Tutti e tre sono degli attaccanti terribili per le difese avversarie. Contatti con il Napoli per Lautaro? No, ma spero di riuscire, un giorno, a portare un mio assistito in azzurro. Con Napoli ho un legame speciale