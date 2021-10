Luciano Spalletti subisce la prima sconfitta stagionale: una brutta sconfitta per il tecnico toscano, che ora sarà costretto, insieme alla squadra, a fare di tutto e di più per superare il girone da primi.

Piogge di insufficienze per il tecnico toscano, incapace di saper gestire la gara con i cambi e leggermente nervoso in panchina, tanto da essere ammonito. Per il tecnico toscano, l’attenuante è l’espulsione di Mario Rui, ma fa confusione con i cambi e fatica a mantenere l’ordine della squadra anche in 10.

I voti dei quotidiani: