Dopo l’espulsione di Mario Rui e l’ingresso di Malcuit, molti tifosi ieri si sono domandati una cosa: e Ghoulam? Perché non gioca? Infatti, le ultime notizie parlavano di un recupero di Faouzi Ghoulam con ottimi miglioramenti delle ultime settimane.

Ovviamente Ghoulam non può giocare in Europa League perché non è in lista, ma in campionato deve fare ancora 0 minuti. A chiarire i dubbi sulla sua condizione, ci ha pensato l’uomo che lo ha operato, il professor Mariani, che ha parlato anche del motivo del suo mancato impiego fino da ora:

“Ghoulam, clinicamente, sta bene. Non posso ovviamente entrare nel merito del suo impiego: queste valutazioni, tecniche ed atletiche, spettano allo staff tecnico del Napoli”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.