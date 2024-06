Il Napoli di Antonio Conte sta lavorando molto sul mercato e il primo obiettivo è comprare un nuovo difensore centrale.

Oltre a vari nomi caldi come quello di Buongiorno del Torino, il Napoli ha chiesto informazioni anche su Hermoso dell’Atletico Madrid.

Come riporta DAZN, vi sono passi in avanti per Hermoso al Napoli e il club di ADL proverà a chiudere prossima settimana la trattativa, iniziata lo scorso 9 aprile. C’è fiducia ma vanno incastrati i dettagli sui bonus. Pronto un contratto di 3 anni con opzione.